Google Pixel Fold sarebbe stato avvistato per la prima volta

Può capitare che un prodotto in fase di sviluppo possa essere collaudato dai dipendenti dell'azienda anche al di fuori degli orari lavorativi. Provare un dispositivo nella vita di tutti i giorni, infatti, può tornare utile per riscontrare difetti ed eventuali criticità da sanare. Il rovescio della medaglia di tutto ciò, però, è che le persone possano vedere in anteprima un prodotto che ancora deve essere lanciato sul mercato. Questo imprevisto sarebbe capitato a Google e al suo prossimo Pixel Fold.

L'atteso pieghevole di Google, infatti, sarebbe stato avvistato a New York. Nel dettaglio, un utente su Reddit, che stava viaggiando a bordo di un treno, avrebbe notato un dipendente di Google che aveva tra le mani un dispositivo pieghevole. Secondo l'utente, il prodotto si presentava piuttosto sottile, di colore blu scuro o nero, con cornici sottili. Dell'episodio, tra l'altro, sono state anche scattate delle foto, tuttavia piuttosto sfocate. Inoltre, non è detto che quello sia il nuovo Pixel Fold: difatti, può trattarsi tranquillamente di un altro pieghevole, come ad esempio OPPO Find N2.