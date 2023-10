Google conferma che non c'è possibilità di vedere un Pixel economico

Nello specifico, Ramachandran ha dichiarato che "Dovremmo fare troppi compromessi per questo", aggiungendo che implementare specifiche come la nuova intelligenza artificiale ed una fotocamera efficiente a 200 euro/200 dollari richiederebbe "troppi compromessi". Inoltre, le precedenti esperienze di Google nell'ambito degli smartphone economici non è stata molto felice: basti pensare ad Android One e ad Android Go.

Ritornando a Pixel 8a, il suo rilascio potrebbe essere previsto per la metà del 2024, possibilmente in coincidenza con l'edizione 2024 di Google I/O. A riguardo, occorre aggiungere che alcune indiscrezioni hanno addirittura ipotizzato che Google stesse valutando di abbandonare questa serie.

Ovviamente gli utenti sperano che non sia così, visto che non tutti sono disposti a spendere quanto serve per l'acquisto di smartphone come i nuovi Pixel oppure come Pixel Fold. In attesa di ulteriori comunicazioni circa Pixel 8a, Google ha garantito per i nuovi smartphone sette anni di aggiornamenti software e di sicurezza, superando quanto assicurato da produttori come Samsung.