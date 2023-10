I Google Pixel continuano a crescere nel mercato degli smartphone

Nonostante non si tratti ancora di dati record, il numero appare in costante aumento. Ad esempio, nel 2018, Jeronimo evidenziò che Google aveva raddoppiato le spedizioni di Pixel nel primo anno della linea, per un totale di poco inferiore ai quattro milioni di unità; nel 2019, invece, l'azienda ha raggiunto 7,2 milioni di unità. L'anno scorso, infine, Google si è avvicinata al traguardo dei 30 milioni (per la precisione con 27,6 milioni di unità vendute poco prima del lancio di Pixel 7). Dunque tutto ciò significa che Google è riuscita a spedire circa 10 milioni di telefoni Pixel nel corso degli ultimi 12 mesi.

Questo trend positivo non è una grande sorpresa, visto che Google sta guadagnando terreno sia negli Stati Uniti che in Giappone (soprattutto nell'ultimo anno). Nello specifico, un rapporto del secondo trimestre ha mostrato come Google Pixel stia guadagnando terreno in America mentre tutti gli altri produttori Android registrano un periodo di flessione. A luglio, poi, è stato rivelato che il Giappone è diventato il più grande mercato di Google per i telefoni Pixel, con un rapporto successivo ha mostrato come Pixel stia sottraendo quote di mercato all'iPhone nel Paese asiatico.