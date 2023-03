I Google Pixel hanno un assurdo problema con alcuni operatori (anche italiani)

Il bug riguarda gli ultimi smartphone Google, per la precisione Pixel 6 , Pixel 6a , Pixel 7 e 7 Pro . Gli utenti colpiti sono solo quelli di alcuni operatori e in Italia gli utenti più colpiti sono quelli Fastweb , ma si parla anche di utenti Wind e Kenamobile (anche se su questi ultimi si trovano molti meno riscontri). Il bug fa sì che una buona parte delle chiamate in uscita venga mostrata nella cronologia delle chiamate come Numero Privato .

La casistica è abbastanza particolare: vale solo per le chiamte in uscita, solo per i numeri salvati in rubrica e solo se la persona dall'altra parte risponde.

Chi vi risponde vede correttamente il vostro numero, ma dopo la risposta vedrete cambiare il nome dell'interlocutore da quello che avete salvato a Numero Privato e così rimarrà nella cronologia delle chiamate. Gli utenti coinvolti hanno già fatto moltisismi tentativi, come cambiare dialer, farsi sostituire la SIM card o cambiare i dettagli delle persone salvate in rubrica. Il bug esiste da Android 12 e con l'arrivo di Android 13 non sembra essere cambiato nulla.

Ecco una lista di operatori coinvolti nel mondo:

Australia: Vodafone

Cipro: Cablenet

Italia: Fastweb, Wind, Kenamobile

Serbia: MTS network

Slovenia: T-2

Spagna: Jazztel

Ungheria: Telekom/ eSIM Telekom HU.

Un bel problema, discusso sul forum Google, su XDA e su Reddit, dove però, dopo quasi 2 anni dalla comparsa, gli utenti non hanno ancora trovato una soluzione. È facile capire come non sia un bug grave per qualcuno, ma come invece lo è per chi fa molte telefonate al giorno e ha bisogno di tenere traccia dei numeri che si sono chiamati.

Abbiamo segnalato a Google il problema e vi aggiorneremo in caso di novità. Fateci sapere nei commenti se anche voi avete avuto questo problema, con quale Pixel e con quale operatore.