Google prepara grosse sorprese per Pixel Buds Pro: ecco le novità in arrivo

Manca ormai soltanto un giorno al grande evento del 4 ottobre di Google, quello in cui conosceremo ufficialmente i nuovi Pixel 8, gli smartphone top di gamma di casa Google, e altre novità come Pixel Watch 2.

Oltre a questo sappiamo che arriveranno delle novità per le Pixel Buds Pro. Non si tratterà di un nuovo modello ma di nuove colorazioni per le cuffie che già conosciamo. Ma non solo: per le Pixel Buds Pro sono in arrivo delle importanti novità software.

Grazie all'affidabile Kamila Wojciechowska, siamo in grado di avere una ricca anteprima sulle nuove funzionalità software che arriveranno su Pixel Buds Pro. Queste sono state scovate effettuando il teardown della più recente versione dell'app Pixel Buds. Andiamo a vederle insieme: