Sui Pixel 8 potrebbe debuttare "Video Unblur", la funzione per salvare i video sfocati

A bordo dei Pixel 7 debuttò Photo Unblur, una funzionalità di Google che consente agli utenti di "salvare" le foto sfocate. Difatti, questa opzione permette di migliorare la messa a fuoco delle immagini nonché la precisione delle foto scattate in movimento. Una funzionalità simile, presto, potrebbe riguardare anche i video. Così come scoperto dal team di 9to5Google, infatti, in un recente APK di Google Foto ci sarebbe la funzione Video Unblur.

Nell'interfaccia utente di Foto, infatti, apparirebbe l'opzione dedicata ai video, anche se, al momento, non funzionerebbe affatto. Inoltre, sempre relativamente ai filmati, ci sarebbero delle voci che consentirebbero di modificare il colore e l'atmosfera delle clip girate. Tutte queste novità, quindi, potrebbero debuttare nella nuova serie Pixel 8.

Come accennato in precedenza, queste nuove opzioni sono state scoperte durante l'analisi di un APK di Google Foto rilasciato recentemente. Dunque, non è scontato che tutte queste novità verranno effettivamente implementate nella build finale del software.

In ogni caso, al prossimo I/O di Google mancano un paio di mesi: l'evento, quindi, potrebbe rappresentare l'occasione giusta per parlare delle novità legate sia al software che all'hardware. Inoltre, l'auspicio di molti utenti è che le nuove opzioni legate ai video vengano rese disponibili anche per i Pixel meno recenti.