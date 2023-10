Google ha appena presentato Pixel 8 e Pixel 8 Pro , i suoi migliori smartphone di sempre . Che lo siano davvero è fuori questione: lo sono, sia dal punto di vista hardware che software. Quanto grandi, quanto tangibili siano però queste migliorie è un altro discorso. E poi quest'anno c'è anche un'altra domanda che nel 2022, per fortuna, non ci eravamo posti: valgono l'aumento di prezzo? Mettetevi comodi, c'è tanto da dire, e ricordate di dare un occhio anche a Pixel Watch 2 e Android 14 .

Caratteristiche Tecniche

Tra i sensori presenti solo su Pixel 8 Pro spicca quello per la temperatura , ma Google non ha dato alcun risalto a questa funzione nei suoi comunicati, salvo specificare che "consente di scansionare rapidamente un oggetto per rilevarne il calore". Le vostre ipotesi sul perché della sua introduzione sono valide quanto le nostre.

Non si evolve molto la velocità di ricarica dei Pixel 8, (da 21 a 27 Watt per Pixel 8, da 23 a 30 Watt per Pixel 8 Pro) con velocità sempre nettamente inferiori alla concorrenza (asiatica), sia cablata che wireless.

Dal punto di vista della "potenza" siamo praticamente alla pari, col telefono più grande che gode solo di un maggior quantitativo di RAM , ma vi posso assicurare per esperienza personale su Pixel 7 Pro che spesso la differenza non si nota, perché Android 13 tende a killare in background molti processi; vedremo se Android 14 farà diversamente.

Le novità dei Pixel 8

Pixel 8 Pro alza l'asticella a 6,7 pollici, ed è dotato del display più luminoso mai prodotto da Google. Nel suo caso il retro è in vetro opaco con cornice in alluminio lucido ed è disponibile in tre colori: azzurro cielo , grigio creta e nero ossidiana .

Lo smartphone è sempre dotato di una cornice in metallo satinato e ha un retro in vetro lucido ; è disponibile nei colori grigio verde , rosa e nero ossidiana .

I nuovi Pixel 8 e Pixel 8 Pro non si discostano dal design dei predecessori, caratterizzato dall'ampia barra posteriore per le fotocamere. Il Pixel 8 è però più compatto del suo predecessore, e dotato di un display Actua da 6,2 pollici , più luminoso del 42% rispetto al Pixel 7.

Per la prima volta Google si impegna a fornire sette anni di aggiornamenti software, per entrambi i Pixel 8, che comprendono gli aggiornamenti del sistema operativo, gli aggiornamenti di sicurezza e i Feature Drop.

Anche in questo caso ci affidiamo a un elenco puntato per riassumerle meglio.

Pixel 8 condivide la stessa fotocamera principale con il fratello maggiore, e il suo grandangolo ora scatta anche in macro , ma non è lo stesso sensore che troviamo su Pixel 8 Pro; inoltre la fotocamera frontale è a fuoco fisso , e ovviamente non c'è il teleobiettivo. Sono insomma due reparti fotografici piuttosto diversi .

Ogni fotocamera del Pixel 8 Pro è stata migliorata rispetto al predecessore. Il grandangolo ha perfezionato la messa a fuoco negli scatti macro, il teleobiettivo cattura il 56% di luce in più, e la fotocamera frontale guadagna finalmente la messa a fuoco automatica , per quanto la risoluzione resti bassa.

Uscita e Prezzo

Pixel 8 e 8 Pro sono disponibili in pre-ordine da oggi in Italia, con disponibilità effettiva dal 12 ottobre, a partire da 799€ per Pixel 8 e 1.099€ per Pixel 8 Pro. Le versioni da 256 GB costano 60€ in più, mentre Pixel 8 Pro da 512 GB viene 1.299€ e sarà disponibile solo in nero, su Amazon e Google Store.

Il rincaro, come anticipato dai rumor pre-lancio, è sensibile: 150€ in più per il primo, 200€ in più per il secondo, rispetto ai modelli precedenti. È quasi come se tutti i rincari che non ci sono stati negli scorsi anni vengano ora sommati assieme, rendendo così il boccone più amaro da mandare giù tutto assieme. E proprio nell'anno in cui gli iPhone sono scesi di prezzo!

Inoltre, contrariamente a quanto si diceva prima della presentazione, non c'è alcun bundle con Pixel Watch, bensì con i Pixel Buds Pro: prenotando uno dei nuovi Pixel 8 entro il 12 ottobre li avrete in omaggio.

Oppure, in alternativa, potete avere uno sconto di 229€ su Pixel Watch 2, pagandolo in pratica 170€.

Per di più si tratta di un lancio molto importante per Google, che per la prima volta collabora con Unieuro e Vodafone Italia, che consentirà di toccare più facilmente con mano i Pixel 8 (e altri modelli della serie Pixel, inclusi gli auricolari) e di acquistarli "a un prezzo vantaggioso e anche a rate", pur rimanendo come in passato la disponibilità su Amazon e sul Google Store.

Tramite il programma Vodafone Smart Change è inoltre possibile dare indietro un vecchio telefono e ricevere uno sconto sull'acquisto di un nuovo Pixel 8.

A seguire trovate una serie di immagini dei due Pixel 8, e nei prossimi giorni, non appena possibile, arriverà anche la nostra recensione.