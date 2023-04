Google Pixel 8 potrebbe avere un processore molto più potente rispetto al passato

Google, negli ultimi due anni, ha equipaggiato i suoi Pixel con i processori Tensor, chip semi-personalizzati realizzati in collaborazione con Samsung. A riguardo, la serie Pixel 8 dovrebbe poter contare sul Tensor G3, che rispetto al passato assicurerebbe un salto in avanti in termini di performance. L'informatore Revegnus, infatti, ha affermato che il nuovo processore includerà componenti piuttosto aggiornate, tra cui una CPU a nove core, composta da un core Arm Cortex-X3, quattro core Cortex-A715 e quattro core Cortex-A510. Il chipset, tra l'altro, sarebbe realizzato secondo un processo produttivo Samsung a 4nm, mentre la GPU dovrebbe essere la Mali-G715 MC8.