Ecco le specifiche dei Google Pixel 8, ma gli aggiornamenti vi faranno saltare sulla sedia

A soddisfare la vostra curiosità ci pensa la leaker Kamila Wojciechowska , che pubblica le specifiche complete dei nuovi smartphone tra cui una veramente interessante che riguarda gli aggiornamenti e vi farà sobbalzare sulla sedia o in qualunque posizione siate in questo momento: ben 7 anni , ma con un asterisco grosso come una casa. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Aggiornamenti per sette anni: Apple chi?

Dicevamo di sette anni di aggiornamenti, la nuova politica di Google per rimettersi in testa ai produttori Android per supporto e dare del filo da torcere ad Apple.

Abbiamo anche parlato però di un asterisco importante, e forse potreste aver capito di cosa si tratta leggendo la scheda tecnica: sette anni di aggiornamenti del sistema operativo E di sicurezza.

Esatto, sette anni di aggiornamenti, ma sono inclusi anche quelli relativi alla sicurezza. Questo significa che molto probabilmente non riceverete sette aggiornamenti per il sistema operativo, ma quantomeno Google garantirà la sicurezza dei suoi dispositivi per un periodo non dissimile a quello degli iPhone, il che è comunque un enorme passo avanti (dai cinque anni attualmente offerti).