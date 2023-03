Google Pixel 8 Pro potrebbe scattare foto notturne ancora più ricche di dettagli

Nonostante manchi ancora un po' di tempo al lancio di Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, sul web trapelano già interessanti indiscrezioni sui futuri smartphone dell'azienda. In particolare, ce n'è una che riguarda il comparto fotografico della variante Pro del dispositivo: si tratta della modalità Night Sight. Prima di addentrarci in questa notizia, ricordiamo che già su Pixel 7 Pro Google introdusse una funzionalità piuttosto inedita, ovvero la possibilità di gestire i teleobiettivi. In pratica, se si ingrandisce un'immagine ma non al punto da passare al teleobiettivo, l'app Fotocamera scatterà sia con il sensore principale che con il teleobiettivo, usando i dati aggiuntivi per migliorare la parte centrale della foto.

Ritornando al presente, recentemente è stata rilasciata la versione 8.8 di Google Fotocamera e 9to5Google non ha perso tempo per analizzare il suo codice, scovando una novità. Sembrerebbe, infatti, che Google Pixel 8 Pro potrebbe sfruttare una nuova versione della funzionalità Multi-camera Super Res Zoom, ovvero la possibilità di utilizzare entrambi i sensori della fotocamera per catturare un'immagine ed unirle per realizzare un unico scatto Night Sight. In pratica, le foto notturne potrebbero beneficiare di un livello più elevato di dettagli rispetto a quanto visto fino ad ora.