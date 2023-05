Questo è Google Pixel 8 Pro, e per qualche ragione potrà anche misurare la febbre

Tra gli assenti dal palco del Google I/O non c'è stato solo Android 14, ma anche qualsivoglia riferimento ai prossimi smartphone Pixel, fosse anche solo un vago teaser. Nessun problema, perché è appena circolato in rete un primo video ufficiale (ma non ufficiale) di Pixel 8 Pro e di una sua innovativa funzione: il termometro. Ora vi spieghiamo tutto, ma intanto non dimenticatevi anche della nostra recensione di Pixel 7a, il nuovo "piccolo" che scatta "grandi" foto.

Un paio di mesi fa abbiamo potuto ammirare i primi render ad alta risoluzione di Pixel 8 Pro, e con essi la comparsa di un misterioso sensore posizionato sotto al LED flash. All'epoca non avevamo indizi in merito, ma oggi diventa tutto chiaro: si tratta di un termometro a infrarossi, che potrà essere usato per provarsi la febbre, ma non solo.

Il video a fine articolo illustra chiaramente il suo funzionamento. Dovete posizionarlo molto vicino alla fronte, e farlo scorrere, senza toccare la pelle, in direzione della tempia.

In questo modo, nel giro di pochi secondi, il sensore misurerà la vostra temperatura corporea, vibrando al termine per segnalarvelo. Oltre a misurare la febbre, Pixel 8 Pro sarà in grado di rilevare anche le temperatura di eventuali oggetti. Tutti i dati raccolti saranno immagazzinati localmente e gestiti tramite l'Android Private Compute Core, nel pieno rispetto della privacy.

Incidentalmente il video conferma in pieno anche il design di Pixel 8 Pro, simile a quello del precedente modello, ma con un diverso posizionamento delle 3 fotocamere posteriori, racchiuse sotto un unico perimetro. La fonte del video non riporta invece alcuna informazione tecnica, ma i rumor circolati finora non indicano stravolgimenti: stesse fotocamere posteriori (crescerà forse quella frontale), stesso display, processore Tensor G3, batteria lievemente maggiorata; tutte cose suscettibili di variazioni prima del lancio, previsto come sempre in autunno.

Sul perché Google abbia deciso di includere un termometro in Pixel 8 Pro, le vostre ipotesi valgono quanto le nostre; forse sarà tutto legato a una rinnovata spinta sulla salute, magari in congiunzione con Pixel Watch 2, ma è appunto solo un azzardo al momento, senza alcun fondamento concreto alle spalle.