La scheda tecnica di Pixel 8 Pro non ha più misteri: fotocamera nuova e non solo

Quest'anno debutterà la nuova serie di smartphone firmata da Google: si tratta di Pixel 8. In attesa di novità ufficiali, il noto Yogesh Brar ha diffuso le presunte specifiche tecniche del modello premium, ovvero di Pixel 8 Pro. In particolare, il dispositivo verrà equipaggiato con il nuovo processore del colosso di Mountain View, il Tensor G3, che al suo intero conterrà anche il chip di sicurezza Titan. Per quanto riguarda la RAM, ammonterà a 12 GB, mentre la memoria interna sarà disponibile in due tagli: 128/256 GB. A questo proposito, si spera che l'azienda opti per la RAM LPDDR5X e per lo spazio di archiviazione UFS 4.0.