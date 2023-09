Le novità di Pixel 8 e 8 Pro costeranno care: Google aumenta il prezzo di vendita

Google lancerà i nuovi Pixel 8 e Pixel 8 Pro il 4 ottobre. Nell'attesa di questo debutto, non mancano di certo le indiscrezioni su questi smartphone. Ad esempio, recentemente è trapelata la notizia secondo cui i dispositivi, almeno in America, costeranno un po' di più rispetto al passato. In particolare, sembrerebbe che Pixel 8 costerà 699 dollari mentre la variante Pro avrà un prezzo di vendita di 999 dollari: dunque, rispetto ai predecessori potrebbe registrarsi un aumento di 100 dollari (tra l'altro, già in passato si parlava di questa indiscrezione).

Il presunto aumento di prezzo potrebbe essere causato da un aggiornamento hardware degli smartphone, anche se su questo punto non vi è alcuna certezza. Nello specifico, sembrerebbe che il sensore della fotocamera principale potrebbe essere lo stesso del passato, mentre alcune novità dovrebbero interessare sia la messa a fuoco del sensore anteriore che il sensore ultrawide. Inoltre, è certo il debutto del nuovo processore Tensor G3 e, tra l'altro, Google avrebbe manifestato la volontà di allungare la vita di questi dispositivi.