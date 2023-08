Google Pixel 8 avrà una rinnovata interfaccia per la fotocamera: ecco le novità

Lato software, Google Camera beneficerà di un nuovo HDR che velocizzerà la procedura di scatto e ridurrà gli artefatti. Ancora, sarà presente un'inedita funzionalità di flash adattiva : in pratica, l'intensità del flash verrà regolata automaticamente in base alle condizioni dell'ambiente. Inoltre, l'interfaccia della fotocamera verrà interessata da alcune modifiche. Ad esempio sarà presente una separazione tra modalità foto e video.

Cambierà di posizione sia l'icona per accedere alla galleria che quella per passare dalla fotocamera anteriore alla posteriore. La prima icona verrà posizionata a sinistra, la seconda, invece, a destra. Piccolo restyling anche per il menu delle impostazioni: per accedere si potrà effettuare uno swipe dal basso verso l'alto oppure premere il pulsante ubicato in basso a sinistra. Inoltre, sono state introdotte alcune voci nuove, come quella sulla stabilizzazione video.