Google Pixel 8: i 7 anni di vita non saranno solo lato software

Ieri è stato il grande giorno dove finalmente Google ha presentato i suoi ultimi top di gamma insieme alla seconda versione del Pixel Watch.

Una delle novità che più di tutte ha fatto parlare di sé dall'evento riguarda sicuramente la durata del supporto software che l'azienda di Mountain View ha dichiarato di garantire per i nuovi Pixel 8 ed 8 Pro: parliamo infatti di ben 7 anni per gli aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo. Ma come se non bastasse questo non è ancora tutto; Google infatti dichiara che per i prossimi 7 anni fornirà alla linea Pixel 8 anche parti di ricambio per la riparazione.

Ad Android Authority l'azienda dichiara che è parte del loro impegno garantire la reperibilità dei pezzi di ricambio per 7 anni, in modo tale da poter permettere agli utenti di mantenere in vita i propri dispositivi così a lungo anche lato hardware (i ricambi presumibilmente saranno disponibili tramite il partner iFixit).