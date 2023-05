Pixel 7a sarà l'ultimo della sua specie?

Stiamo per accogliere uno dei telefoni più chiacchierati e attesi del momento, il Pixel 7a di Google, probabilmente per assistere al canto del cigno della serie .

La notizia non è in realtà una novità in senso assoluto. Già a dicembre era trapelata una roadmap dei piani di Google da cui si evinceva come il proseguimento della Serie "A" dipendesse in buona parte dal suo successo commerciale. Diverse fonti infatti hanno riportato che un Pixel 8a, nome in codice "akita", fosse già in fase di sviluppo, e che il suo rilascio dipendesse dall'andamento delle vendite del predecessore.

Secondo queste fonti, se le cose non dovessero andare bene Google potrebbe benissimo decidere di abbandonare la cadenza di lancio annuale e presentare un telefono della Serie "A" ogni due anni. Android Authority ipotizza che l'anticipazione di Brar non sia del tutto sbagliata, in quanto la GrandeG potrebbe cambiare nome al dispositivo, di fatto terminando la Serie "A" come oggi la conosciamo.

Come sempre con Google, tutto è quindi molto "liquido" e soggetto a cambiamenti. Per il momento, l'unico dato altamente probabile, per non dire certo, è il lancio di Pixel 7a al Google I/O che si terrà il 10 maggio.