Google Pixel 7a ufficiale in Italia: prezzo e promo di lancio per compensare il rincaro

Google Pixel 7a è stato appena annunciato dal palco del Google I/O, e se volete subito sapere cosa ne pensiamo, non possiamo che invitarvi a leggere la recensione, e guardare il video che trovate qui in fondo. In questo articolo vogliamo invece concentrarci su quelle che sono le caratteristiche dello smartphone e soprattutto su prezzo e promozioni al lancio in Italia, che di fatto è già avvenuto. Partiamo quindi dalle specifiche, che ci aiutano a contestualizzare meglio anche il prezzo.

Schermo : 6,1" full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) con refresh rate a 90 Hz

: 6,1" full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) con refresh rate a 90 Hz Processore : Tensor G2

: Tensor G2 RAM : 8 GB LPDDR5

: 8 GB LPDDR5 Archiviazione : 128 GB UFS 3.1

: 128 GB UFS 3.1 Fotocamera posteriore : Principale : 64 megapixel con OIS + EIS Grandangolo : 13 megapixel, FOV 120°

: Fotocamera anteriore : 13 megapixel, FOV 95° fuoco fisso

: 13 megapixel, FOV 95° fuoco fisso Connettività : dual SIM (nano + eSIM), 5G Sub6, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB-C

: dual SIM (nano + eSIM), 5G Sub6, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB-C Batteria : 4.385 mAh con ricarica a 18 Watt e ricarica wireless

: 4.385 mAh con ricarica a 18 Watt e ricarica wireless Certificazione : IP67

: IP67 Dimensioni : 152 x 72,9 x 9 mm

: 152 x 72,9 x 9 mm Peso : 193,5 grammi

: 193,5 grammi OS: Android 13

Tecnicamente sono insomma molte le differenze con Pixel 6a: schermo a più elevato refresh, 2 GB in più di RAM, processore aggiornato, fotocamere rivoluzionate (in passato erano da appena 12 megapixel ciascuna), supporto eSIM, impermeabilità; e questo solo per citare le cose più eclatanti.

Il rovescio della medaglia, com'è facile prevedere, è che questo ha avuto delle ripercussioni anche sul prezzo.