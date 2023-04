Google Pixel 7a non ha più segreti, ma il prezzo potrebbe fare la differenza

Gli ultimi leak, per gentile concessione di OnLeaks e mysmartprice, riguardano il materiale di marketing ufficiale, che conferma design e specifiche complete . Andiamo a vederle.

Lato design, il telefono avrà un modulo fotocamera orizzontale sul retro simile a quello della serie Pixel 7, con configurazione a doppia fotocamera e flash LED. Confermata la fotocamera da 64 MP , la migliore, come dice Google, mai montata su un dispositivo della serie "A".

La batteria consentirà un'autonomia fino a 72 ore in modalità Extreme Battery Saver e una delle immagini mostra un dock di ricarica wireless e si fa specifico riferimento a questo tipo di ricarica, il che conferma precedenti rumor che suggerivano la presenza della ricarica wireless a 5 W.

Lo schermo piatto offrirà il supporto alla frequenza di aggiornamento adattiva , che consente di passare da 60Hz a 90Hz in base al contenuto, mentre le immagini non ne confermano le dimensioni, che dovrebbero essere di 6,1 pollici o il tipo di pannello, presumibilmente OLED.

Per quanto riguarda i colori, il nuovo Pixel 7a dovrebbe essere lanciato in Charcoal (grigio scuro), Snow (argento), Sea (azzurro chiaro) e, sembra, Coral in esclusiva sul Google Store.

Nessuna nuova indicazione sul prezzo, ma da precedenti leak si è parlato di 499 dollari, che dovrebbero tradursi in 499 euro da noi, se tutto dovesse andare bene. Il lancio dovrebbe avvenire il 10 maggio durante il Google I/O, con disponibilità del dispositivo sul mercato immediata.