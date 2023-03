Il nuovo Google Pixel 7a si rivela in nuove immagini

È trascorso quasi un anno da quando Google presentò Pixel 6a, un medio gamma dalle performance interessanti. Sul nuovo modello, ovvero Pixel 7a, non si ancora molto, tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere svelato durante il prossimo Google I/O, che si terrà il 10 maggio. A riguardo, però, non c'è ancora nessuna certezza. Nel frattempo, sul sito Zing News sono state pubblicate delle immagini che sembrano avere come protagonista proprio il nuovo smartphone di Google.