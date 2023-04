Google Pixel 7a si mostra a sorpresa in un nuovo colore

All'inizio di questo mese sono trapelati alcuni render del nuovo Google Pixel 7a, che verrà presentato il prossimo 10 maggio durante l'evento Google I/O 2023. Grazie a questi render, abbiamo potuto osservare lo smartphone in tre colorazioni diverse, tra cui Arctic Blue, Carbon e Cotton. Per quanto riguarda il design, nessuna novità: sembra confermato l'aspetto già trapelato in passato, con le cornici leggermente più spesse rispetto al Pixel 7.

A queste tre tonalità, inoltre, dovrebbe aggiungersi una quarta. Difatti, Evan Blass, ha condiviso un'immagine di Pixel 7a in un'inedita colorazione corallo. Il noto informatore, però, non ha rivelato il nome commerciale di questa versione. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, invece, lo smartphone verrà equipaggiato con il chip Tensor G2, display OLED a 90 Hz, supporto alla ricarica wireless e doppia fotocamera posteriore da 12 MP.