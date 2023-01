Google mostra i componenti di Pixel 7 Pro... facendone uno sfondo!

Seguiamo sempre volentieri i teardown di iFixit, che spesso risultano in sfondi con i componenti interni a vista per abbellire i nostri smartphone , ma questa volta Google ha fatto qualcosa di diverso per il Pixel 7 Pro ( qui trovate la nostra recensione ).

In queste immagini vediamo i componenti di un Pixel 7 Pro nero ossidiana disposti in una griglia 3×3, che a parte il valore estetico offrono anche un sempre istruttivo scorcio sulle componenti del telefono, come risultano prima dell'assemblaggio.

Partendo dalla prima riga in alto, nell'angolo in alto a sinistra abbiamo viti e cavi di collegamento, oltre al chip Tensor G2 con la sua etichetta in basso a destra. Poi c'è il pannello e nell'angolo in alto a destra vediamo la bobina di ricarica wireless.

Nella seconda riga, possiamo vedere le tre fotocamere posteriori e l'obiettivo frontale, insieme al resto della scheda madre. Poi possiamo vedere il retro e tutti i componenti separati di vetro e metallo dei vari blocchi, con le coperture delle fotocamere e del flash.

Infine, nell'ultima riga, abbiamo la batteria, il vetro dello schermo e la struttura centrale (che è stata tanto criticata da JerryRigEverything), con l'altoparlante.

Gli sfondi, che potete scaricare qui sotto a risoluzione originale, sono 1440 x 3120 pixel e si adattano perfettamente con il vostro Pixel 7 Pro (ringraziamo 9to5Google per le immagini). Probabilmente sulla schermata principale sono un po' troppo densi e potrebbero confondersi con le icone, ma sulla schermata di blocco sono perfetti!

Ricordiamo che Pixel 7 Pro ha svettato nei nostri confronti fotografici e si è dimostrato il vero top dell'anno, oltre ad essere inserito nel programma di riparazione fai-da-te di Google e iFixit, che consente di recuperare le parti di ricambio e ripararsi il telefono in caso di problemi.