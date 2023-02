Google si concentrerà maggiormente sui Pixel, parola di Pichai

Ma andiamo con ordine. Alla chiamata degli utili di ieri, il gigante della ricerca ha dichiarato 76 miliardi di dollari di ricavi (+1% rispetto allo stesso periodo del 2021, 75.3 miliardi), con un utile operativo di 18,16 miliardi di dollari e un utile netto di 13,62 miliardi di dollari (rispetto ai 20,64 miliardi di dollari di un anno fa). Per fare un confronto, Alphabet ha registrato un fatturato di 69,1 miliardi di dollari e un utile netto di 13,91 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre.

Ieri Alphabet ha annunciato i risultati economici del quarto trimestre del 2022 , e per l'occasione il capo dell'azienda Sundar Pichai ha commentato che i dispositivi Pixel ( come aggiornarli con file OTA ) stanno vivendo un periodo di grande slancio .

I Pixel del 2022 sono i telefoni meglio venduti di sempre di Google

In questo scenario, l'azienda di Mountain View ha dichiarato che le vendite combinate del Play Store e le entrate non pubblicitarie di YouTube (ovvero gli abbonamenti) hanno registrato 8,79 miliardi di dollari per il quarto trimestre del 2022 rispetto agli 8,16 miliardi di dollari dello stesso trimestre dell'anno scorso.

Alphabet non distingue le vendite hardware da quelle del Play Store, ma Pichai ha dichiarato che le vendite dei Pixel stanno vivendo un momento di grande slancio, anzi, i Pixel 6a, 7 e Pro sono la generazione di Pixel meglio venduta di sempre, e hanno guadagnato fette di mercato in ogni Paese in cui sono state lanciate.

C'è da notare che Google ha ampliato la disponibilità dei telefoni quest'anno, lanciandoli anche in Danimarca, Olanda, Norvegia e Svezia, che porta a 17 il totale dei Paesi in cui i Pixel sono ora disponibili.

Per commentare la notizia, Pichai è andato oltre, e ha confermato quanto detto in precedenza, ovvero che si concentreranno sempre più sui dispositivi Pixel. E Pixel Watch, che non ha visto un lancio così diffuso nonostante le grandi aspettative?

Secondo Pichai, che non si è dilungato sull'argomento, il dispositivo rientra nel contesto dei consumatori che pensano oltre i telefoni e ha affermato che l'orologio rientra nell'integrazione di Fitbit per portarlo nel loro ecosistema, oltre alla collaborazione con Samsung con Wear OS.

Insomma, non si conoscono i piani dell'azienda a riguardo, ma probabilmente è presto per dare dei giudizi.