Dal 9 dicembre Google Pay richiederà l'autentificazione 2FA

Il sito web di Pay.Google presto riceverà una nuova modifica. In particolare, si tratta dell'abilitazione a due fattori, una pratica ormai consolidata su tantissimi servizi online. Il sito, quindi, prossimamente richiederà l'autenticazione 2FA per visualizzare pienamente tutte le informazioni di pagamento nella pagina. Prima di entrare nel vivo della notizia, può tornare utile consultare le nostre guida su come funziona Samsung Pay ed Apple Pay.

Per quanto riguarda ciò che si può consultare in questa sezione, possiamo ritrovare tutte le attività di acquisto più recenti riguardanti YouTube, Google Play apps, Google Store e Play Books. A riguardo, ricordiamo che "Google Pay" si riferisce principalmente a metodi di transazione come tap-to-pay o online, mentre Google Wallet su Android è un "contenitore" per carte di credito e di trasporto pubblico. Tra l'altro, nella stessa pagina possiamo rintracciare anche gli abbonamenti a servizi interni ed esterni a Google, oltre ad una sezione che si riferisce ai metodi di pagamento disponibili, il saldo di Google Play ed il credito di Google Store.