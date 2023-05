Google rilascia le patch di maggio con Android 13: novità per Pixel e Pixel Watch

In sostanza, l'aggiornamento appena distribuito per i Pixel su base Android 13 include la risoluzione di circa 18 vulnerabilità con livello di gravità che va da medio ad alto. Inoltre, sono stati risolti alcuni problemi che causavano il blocco dell'interfaccia utente in determinate condizioni di utilizzo. Oltre a questo, sono stati apportati dei miglioramenti alla reattività del touch per Pixel 7 Pro.

Per Pixel Watch si tratta di un puro aggiornamento di sicurezza. La versione software corrisponde alla build RWDA.230114.013 e il changelog non menziona che l'aggiornamento delle patch di sicurezza Android, per Wear OS ovviamente, al 5 maggio 2023.

L'aggiornamento appena descritto per i Pixel con Android 13 è in fase di distribuzione automatica via OTA per tutti i possessori di Pixel 4a, 4a 5G, 5, 5a, 6, 6 Pro, 6a, 7 e 7 Pro. Qui sotto trovate i link di download dei file di aggiornamento nel caso intendiate effettuare l'update manualmente.