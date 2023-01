Google rilascia le patch di gennaio per i suoi Pixel

Google si conferma come uno dei produttori più rapidi nell'ambito degli aggiornamenti software: del resto, si tratta pur sempre del proprietario di Android. In tal senso, come di consueto ad ogni inizio del mese, è stato avviato il rollout di un nuovo update di sicurezza per i suoi smartphone.

L'aggiornamento appena rilasciato dal colosso di Mountain View rientra tra quelli mensili con lo scopo di supportare dal punto della vista della sicurezza i suoi Pixel. Nello specifico, il pacchetto consiste nelle patch di sicurezza Android aggiornate a gennaio 2022 ed è disponibile per Pixel 4a, 4a 5G, 5, 5a, 6, 6 Pro, 6a, 7 e 7 Pro. Le nuove patch dovrebbero risolvere complessivamente 15 vulnerabilità riguardanti Android Framework e altre 33 che riguardano il kernel del robottino verde.

Tra l'altro, nel più recente "Android Security & Privacy Year in Review", Google ha evidenziato che "nessuna vulnerabilità di sicurezza critica che interessa la piattaforma Android è stata divulgata pubblicamente senza un aggiornamento o una mitigazione della sicurezza disponibile per i dispositivi Android". Inoltre, nel quarto trimestre del 2018 le patch di sicurezza sono aumentate dell'84% rispetto all'anno precedente.