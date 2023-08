Un altro componente di Android si aggiorna tramite Play Store

Negli ultimi anni, Google ha reso Android una piattaforma modulare, scollegando una serie di componenti necessari per il suo funzionamento dal sistema operativo vero e proprio in modo da poterli aggiornare come se fossero normali app (sapete come entrare nel programma beta del robottino verde?).

L'esempio più famoso sono i Google Play Services, lo strumento coinvolto nell'interazione del nostro telefono con tutte le funzionalità legate a Google, ma non è l'unico, e da qualche mese la casa di Mountain View ha "spostato" su Google Play anche Google Partner Setup, che ora sta per ricevere un nuovo aggiornamento.

Ma cos'è Google Partner Setup? L'app è descritta da Google come un'applicazione preinstallata dal produttore e obbligatoria per i dispositivi Android che eseguono i Google Mobile Services, la raccolta di app e API di Google che semplificano il supporto delle funzionalità su tutti i dispositivi (Ricerca Google, Chrome, YouTube e soprattutto Play Store).

Google non fornisce una spiegazione ufficiale sul suo funzionamento, ma cercando su Internet sembra consenta di collegare l'account AdWords al programma partner di Google. In ogni caso, non è disinstallabile e di recente è stata spostata sul Play Store in modo che le correzioni di bug, i miglioramenti e gli aggiornamenti critici per il dispositivo possano essere rilasciati più velocemente.

Google afferma che non verrà aggiornata su dispositivi con Android 7 o versioni precedenti, e che, anche se vi venisse indicato che non è compatibile, potrebbe funzionare comunque correttamente.

L'ultimo aggiornamento, in via di distribuzione in queste ore, dovrebbe portare una serie di correzioni di bug, ma non potete cercarlo direttamente. Per controllare, dovete andare nelle Impostazioni del dispositivo, toccare App, selezionare Mostra tutte le app e cercare Google Partner Setup.

Qui scorrete in fondo e toccate Dettagli dell'app. Questo vi rimanderà alla sua pagina sul Play Store con tutti i dettagli.

Al momento noi abbiamo ancora la versione del 6 giugno 2023, con il numero di build 100.538221588.