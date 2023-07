Google Opinion Rewards vuole i vostri scontrini (in cambio di credito Google Play)

Google Opinion Rewards è l'app che, in cambio di risposte a vari sondaggi, regala agli utenti credito da spendere su Google Play, e di recente è stata aggiunta una nuova opzione per cercare di arrotondare ulteriormente i guadagni.

Chi utilizzi l'app da tempo saprà già che ogni tanto in passato Rewards ha chiesto, all'interno di un sondaggio in merito agli acquisti in negozio, di caricare il relativo scontrino. Ebbene, la sezione degli scontrini è ora a sé stante, separata da quella dei sondaggi, e si chiama "attività per ricevute".

Dopo che avrete visitato certi negozi, di tanto in tanto, Google vi chiederà di caricare la ricevuta dei vostri acquisti, indipendentemente dai sondaggi. Per fare ciò Rewards richiede l'accesso alla Cronologia delle posizioni, per trovare le visite in negozio. Inoltre, dalle ricevute caricate, verranno estratti vari dati (il commerciante, la data, gli articoli acquistati, la spesa totale e

altre informazioni), che saranno utilizzati, incrociandoli con altri, "per fornire e migliorare i servizi Google, nonché per misurare l'impatto degli annunci sul comportamento di acquisto".

Questi stessi dati potrebbero anche essere usati per inviare all'utente sondaggi più pertinenti.

Infine, è importante sottolineare che "le ricevute caricate possono essere esaminate da esseri umani e verranno utilizzate per migliorare i prodotti Google, inclusi gli annunci", ma per fortuna è sempre possibile visualizzare ed eliminare tutte le ricevute caricate, semplicemente visitando questo indirizzo, senza per questo perdere eventuale credito ricevuto.

A proposito di credito, quanto vale uno scontrino? Nell'unica prova che abbiamo fatto ci è valso 15 centesimi (ma era anche lo scontrino relativo a un piccolo acquisto). In ogni caso non ci aspettiamo guadagni stratosferici, in linea con quelli dei normali sondaggi. Il punto è, alla luce di tutti i dati in ballo di cui abbiamo parlato qui sopra: il gioco vale la candela?