Google One è stata scaricata oltre un miliardo di volte

L'applicazione per Android "Google One" ha raggiunto un traguardo piuttosto importante: il software che consente, tra l'altro, di gestire lo spazio di archiviazione in Drive, è stato scaricato oltre un miliardo di volte. Un risultato di tutto rispetto, quindi, per l'app nata allo scopo di ottenere ulteriore spazio di archiviazione su Google Drive ed accedere ai servizi premium dell'Assistenza Google. Con il trascorre del tempo, però, l'azienda ha implementato ulteriori funzioni, come ad esempio il 10% di credito del Google Store sugli acquisti ed una VPN per tutti i dispositivi personali.

Nello specifico, con questo software si possono gestire tutti i backup del proprio dispositivo Android nonché controllare come viene utilizzato lo spazio su Google Drive. Tra l'altro, è presente anche una sezione dedicata che permette di accedere all'Assistenza Google attraverso il telefono, chat oppure e-mail. Inoltre, recentemente, a tutti i possessori di Pixel 7 o 7 Pro è stata data la possibilità di usufruire gratuitamente di una VPN, ovvero delle reti virtuali e private che consentono l'accesso a internet in modalità privata.