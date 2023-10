Google ci prende gusto con i pieghevoli: Pixel Fold 2 o Pixel Flip?

I riferimenti scovati da 9to5Google mostrano un nome in codice inedito per indicare i dispositivi di Google. Tale dispositivo sarebbe infatti identificato da Comet. Non sono disponibili molti dettagli tecnici, ma facendo qualche collegamento ci viene in mente che tale Comet non dovrebbe appartenere alla serie Pixel 8, visto che non corrisponde al nome di una razza di cane (come invece avviene per Pixel 8 e Pixel 8 Pro, appunto).

E inoltre, tale nome in codice viene associato a un dispositivo di tipo "fold" nelle stringhe successive del codice dell'app analizzata.

Dunque, è abbastanza logico pensare al prossimo pieghevole in casa Google.

Sarà il nuovo Pixel Fold 2 o un nuovo Pixel Flip? Davvero difficile dirlo ora. Un nuovo modello della serie Fold non dovrebbe arrivare prima della metà del 2024, e allora Google potrebbe essere a lavoro su un nuovo modello Flip, proprio come ha fatto Samsung. Torneremo ad aggiornarvi sulla questione non appena ne sapremo di più.