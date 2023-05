Google ci presenta il nuovo look di Google TV e Android TV

Google TV rappresenta il punto di riferimento per i sistemi operativi per smart TV a livello globale. Si tratta della nuova identità di Android TV, la stessa piattaforma per la quale Google ha appena svelato importanti novità.

Le novità delle quali parliamo consistono nell'interfaccia grafica. A quasi 10 anni dalla prima definizione di interfaccia grafica per Android TV, Google presenta la nuova veste grafica di Google TV e Android TV.