Google si ricorda di Now Playing e si prepara a renderla ancora più utile

Google ci ha sempre stupito per le funzionalità software esclusive per smartphone che periodicamente presenta, soprattutto se parliamo di smartphone Pixel. Tra queste troviamo la cosiddetta Now Playing, la stessa funzionalità che sta per ricevere importanti novità.

Now Playing è la funzionalità di Google che permette di identificare automaticamente i brani che sono in riproduzione nelle vicinanze anche quando il telefono è bloccato. La funzionalità è stata presentata sulla seconda generazione di Pixel e finalmente sta per essere rinnovata.