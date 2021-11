Google non fa più la furba in Corea del Sud, in arrivo nuovi metodi di pagamento in app

La nazione che più di tutte ha preso sul serio questa situazione è stata la Corea del Sud, che tramite una legge approvata dall'Assemblea Nazionale del paese, ha deciso di impedire a Google di forzare la fatturazione del Play Store agli sviluppatori che pubblicano applicazioni su Google Play. Ora l'azienda di Mountain View ha iniziato a supportare i metodi di fatturazione di terze parti sulle applicazioni scaricate dal Google Play Store, ma con alcune condizioni.

Il cambiamento, che è avvenuto solamente in Corea del Sud, permette di gestire i pagamenti in-app attraverso un sistema di fatturazione alternativo a quello di Google, che dovrà essere comunque sempre presente come alternativa. A scegliere, saranno quindi gli utenti. Inoltre, la percentuale di pagamento destinata a Google non va a zero, ma scende solamente dal 15 all'11%.