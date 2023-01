Google News per tablet riceve una nuova interfaccia in stile Material You

Il rilascio di Android 13 ha donato nuova linfa agli smartphone Android, soprattutto grazie alle nuove funzionalità e alla più ampia implementazione del design "Material You". Tuttavia, non tutte le app sono riuscite a "conquistare" il nuovo look. Tra queste, c'era "Google News" che, però, negli ultimi giorni, così come segnalato su "Android Police", ha ricevuto un update dedicato alla sua versione per tablet.

Nel dettaglio, Google News 5.71 introduce una serie di cambiamenti visivi apprezzabili soprattutto se si utilizzano le app in orizzontale su un tablet Android. La modifica più visibile è certamente la barra di navigazione verticale sul lato sinistro, che include i soliti quattro pulsanti per le altrettante sezioni: Per te, Notizie, Segui ed Edicola. Questo design, quindi, si allontana decisamente dalla barra di navigazione longitudinale situata in basso, ancora visibile nella versione dell'app per smartphone. Altre differenze riguardano l'introduzione del layout in stile tessera con gli angoli arrotondati per il contenuto delle notizie, che ha la funzione di dividere la sezione scrollabile dai contenuti fissi dell'interfaccia.