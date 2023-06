Google News: ecco i nuovi widget al Material You

Google si sta concentrando in maniera costante nei confronti delle app e servizi per i suoi dispositivi Android. Questo passa anche da un costante rinnovamento dell'interfaccia grafica votato alla personalizzazione.

Nelle ultime ore è arrivata un'interessante novità che riguarda Google News, la sua app dedicata all'aggregazione di notizie dal web. La novità riguarda l'interfaccia grafica dei suoi widget.

L'app Google News infatti ha appena ricevuto un aggiornamento che rinnova i suoi widget. Come vedete dagli screenshot in galleria e in basso, i widget di Google News ora hanno l'interfaccia del Material You, ovvero l'interfaccia grafica aggiornata secondo le più recenti linee guida diffuse da Google in termini grafici.