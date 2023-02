Android e Wear OS 3 preparano novità per Keep, audio, emoji e Chrome al 300%

In queste ore si sta svolgendo il Mobile World Congress in quel di Barcellona, la nota fiera tecnologica che annualmente regala novità per tanti aspetti della tecnologia, a partire dagli smartphone e dai dispositivi indossabili.

Anche Google è presente al MWC e ha appena annunciato una serie di novità che coinvolgono tanto il suo Android quanto Wear OS per smartwatch. Andiamo a vedere insieme le novità introdotte.

Google Keep su Wear OS + accessibilità

Google ha annunciato importanti novità per Google Keep, l'app che permette di creare e gestire note. Viene introdotto un nuovo widget dinamico, con il quale sarà possibile gestire la lista della spesa, ad esempio. L'interazione non prevede l'apertura dell'app su smartphone.