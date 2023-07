Google Messaggi web è sempre più completa: nuova funzionalità in arrivo

La novità della quale parliamo consiste nella possibilità di rispondere direttamente a uno specifico messaggio in chat anche dalla versione web di Google Messaggi. Tale versione web dunque permetterà di citare uno specifico messaggio, esattamente dal collegamento per la risposta che troverete a fianco di ogni testo.

L'app Google Messaggi è il centro per la gestione degli SMS ma soprattutto quello per la gestione della messaggistica RCS . Google crede molto in questo tipo di messaggistica e di conseguenza supporta costantemente l'app Messaggi. Nelle ultime ore la versione web di Google Messaggi ha ricevuto una nuova funzionalità .

Conosciamo bene l'impegno di Google nel contesto delle app e servizi per dispositivi Android . Tra le tante app di Google che negli ultimi anni hanno incrementato la loro diffusione troviamo Google Messaggi .

Questa novità arriva dopo che la versione web di Messaggi ha ricevuto una serie di funzionalità analoghe a quelle che troviamo sulla versione per Android dell'app, come la possibilità di aggiungere reazioni ai messaggi, copiarne il testo o cancellarli.

Nello stesso contesto, Google ha anche aggiornato l'app Messaggi per Wear OS, con dei nuovi pulsanti per la generazione di risposte rapide ai messaggi ricevuti. Questi nuovi pulsanti ora hanno dei contorni sottili in evidenza.

Entrambe per novità descritte per Messaggi su web e Messaggi su Wear OS sono in fase di distribuzione automatica. Entro i prossimi giorni il rollout dovrebbe completarsi.