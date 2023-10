Google Messaggi sul Web si aggiorna con due novità, tra cui le emoji animate

Gli sviluppatori stanno lavorando con impegno sul servizio Google Messaggi per dispositivi Android. Ad esempio, recentemente l'app ha beneficiato dell'inedita UI, che modifica in maniera importante la navigazione in-app, mettendo molto più in risalto il logo dell'azienda. Nelle ultime ore, invece, la società ha apporto alcune piccole modifiche al client Web.

La prima novità consiste nell'implementazione in alto a sinistra del nuovo logo di Google, ossia una "G" caratterizzata dai quattro colori dell'azienda, che è stata posizionata accanto alla dicitura Messaggi. La modifica più rilevante, tuttavia, è un'altra e cioè la possibilità di utilizzare le emoji animate nelle conversazioni SMS e RCS. Questa funzionalità, già resa disponibile sui dispositivi basati su Android lo scorso giugno, ha innescato un ulteriore cambiamento: le faccine non si trovano più all'interno di un fumetto bensì vengono mostrate direttamente sullo sfondo. In questo momento, questa funzionalità sembra piuttosto disponibile su tutti gli altri client, ad eccezione degli smartphone (anche nel canale beta).