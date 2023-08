Google Messaggi si prepara al supporto per gli SOS di emergenza via satellite

Prossimamente Google Messaggi beneficerà di una novità piuttosto importante. Sembrerebbe, infatti, che il colosso di Mountain View stia lavorando per fornire al suo servizio di messaggistica un'opzione molto utile: si tratta del supporto ad una connessione satellitare per comunicazioni di emergenza. Questa funzionalità, già disponibile su iPhone 14, è dedicata a quegli utenti che necessitano di aiuto in una località priva di rete mobile.

A diffondere l'indiscrezione ci ha pensato Mishaal Rahman, il quale su X ha confermato che gli sviluppatori di Google Messaggi starebbero lavorando su questa funzionalità, consapevoli che si tratti di un buon passo in avanti per l'applicazione. In particolare, il leaker ha fatto notare che la voce SOS emergenza è già presente nell'app, seppur per il momento non ha alcuna funzione. Inoltre, è già stato confermato che Android 14 supporterà tale funzione. In attesa di ulteriori novità a riguardo, resta da capire soltanto come funzionerà il supporto alla connettività satellitare e come sarà prevista la sua disponibilità.