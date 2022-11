Google Messaggi riceve le reaction con qualsiasi emoji

Gli screenshot che trovate nella galleria in basso mostrano di cosa si tratta. In sostanza si parla della possibilità di reagire ai messaggi nelle chat di Google Messaggi con qualsiasi emoji a disposizione. Questo prima non era possibile perché l'app permetteva delle reaction confinate alle più popolari sette emoji, in grado di essere mnostrate su una singola riga.

Con questa nuova funzionalità sarà invece possibile apporre reaction con qualsiasi emoji a disposizione: come mostrato dagli screenshot in basso, basterà tappare sul pulsante contrassegnato dal "+" per aprire il pannello completo delle emoji e scegliere quella che si preferisce.

La novità che abbiamo appena visto è stata avvistata da diversi utenti che hanno aderito al programma di beta testing dell'app. Ancora non sappiamo se è in fase di distribuzione anche per coloro che hanno la versione stabile dell'app. A questo indirizzo potete aderire anche voi alla beta di Google Messaggi.