Su Google Messaggi sta arrivando un registratore vocale bellissimo

Quello che molti definiscono l'iMessage su Android sta infatti per ricevere un nuovo look che riguarda l'interfaccia grafica del registratore vocale. Questo è mostrato dalle immagini che trovate qui sotto.

Il nuovo registratore vocale di Google Messaggi prevede una porzione più ampia dell'interfaccia, con pulsanti più grandi e più indicativi per fermare, eliminare o inviare la registrazione vocale in chat. L'interfaccia prevede anche la piacevole visualizzazione della forma d'onda del messaggio vocale appena registrato.

Il nuovo look non è ancora disponibile per l'app Google Messaggi, è in fase di sviluppo. Il video qui in basso lo mostra all'opera, segno che il suo rilascio non dovrebbe essere poi così lontano.