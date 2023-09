Google Messaggi si aggiorna... perdendo un pezzo

Sull'onda dell'entusiasmo per un'adozione sempre più ampia della tecnologia RCS, Google aggiorna finalmente l'app Messaggi nel canale stabile con la nuova interfaccia (a proposito, sapete come bloccare i messaggi spam?).

Dopo mesi di test ora infatti è disponibile la nuova UI, che stravolge profondamente la navigazione in-app e mette molto più in risalto il logo della GrangeG. Via l'header a forma di pillola e il cassetto di navigazione: al suo posto una banda unica con in evidenza una "G" in quattro colori che sicuramente vi verrà voglia di toccare (immagine sotto a destra).