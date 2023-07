Google Maps ha un nuovo look su Android Auto, l'avete ricevuto?

Android Auto catalizza l'attenzione di milioni di utenti visto che si tratta del sistema di infotainment che permette di collegare gli smartphone Android alla propria auto.

E torniamo a parlarne perché nelle ultime ore è arrivata una novità che riguarda Android Auto e Google Maps. La nota app di Google per le mappe e la navigazione ha infatti ricevuto una novità che riguarda l'aspetto dell'interfaccia grafica.

Come vedete dall'immagine che trovate in basso, Google Maps su Android Auto ha ricevuto una nuova barra laterale. Si tratta della barra che include le opzioni per gestire lo zoom sulla mappa, orientarla, gestire l'audio del navigatore e accedere alle impostazioni per personalizzare la navigazione.