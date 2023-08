Dopo il lancio della novità che riguarda le stazioni di ricarica come punti di interesse per la versione di Maps su Android Auto, arrivano ulteriori dettagli su come Maps abbraccia le auto elettriche. Pearl Xu, portavoce di Google, ha illustrato quali sono le novità che rendono Google Maps sempre più a misura di auto elettrica.

Chiaramente tutto ruota attorno alle stazioni di ricarica, le quali verranno mostrate come punti di interesse nel caso in cui viene impostata un'auto elettrica come vettura usata per gli spostamenti.

Chiaramente le stazioni di rifornimento non verranno mostrato. A corredo di questo arrivano altre funzionalità:

Disponibilità delle porte di ricarica in tempo reale: basta cercare "stazioni di ricarica per veicoli elettrici" in Google Maps e si visualizzerà la disponibilità in tempo reale delle porte di ricarica nelle stazioni vicine.

in tempo reale: basta cercare "stazioni di ricarica per veicoli elettrici" in Google Maps e si visualizzerà la disponibilità in tempo reale delle porte di ricarica nelle stazioni vicine. Filtri per selezionare le stazioni di ricarica in base alla velocità offerta. Una funzione molto utile per chi esige una potenza di ricarica alta, avendo una vettura che la supporta.

offerta. Una funzione molto utile per chi esige una potenza di ricarica alta, avendo una vettura che la supporta. Filtri per selezionare le stazioni di ricarica in base alla tipologia di presa .

. Aggiunta di soste per prevedere le ricariche in base alla distanza totale da percorrere.

per prevedere le ricariche in base alla distanza totale da percorrere. Le stazioni di ricarica arrivano anche nei risultati di ricerca di Google Maps.

Dunque, con queste novità Google rende il suo Maps sempre più aggiornato e al passo con i tempi, facendo risparmiare una quantità di tempo notevole a chi si sposta su un'auto elettrica utilizzando il servizio di Google.