Google Maps e le auto elettriche finalmente vanno d'accordo

Finora Maps su Android Auto ha mostrato come prima categoria dei punti di interesse e di utilità da ricercare le stazioni di rifornimento . Questo accadeva anche quando si usava Android Auto su un'auto elettrica, chiaramente un ovvio controsenso . Le auto elettriche necessitano chiaramente di stazioni di ricarica e non di rifornimento.

Fortunatamente Google si è accorto del controsenso e ha sistemato la questione. Come vedete dallo screenshot in galleria, che arriva da Smartdroid, ora Maps su Android Auto mostra come primo punto di interesse le stazioni di ricarica e non più quelle di rifornimento.

Chiaramente questo accade esclusivamente quando si utilizza Android Auto su un veicolo elettrico.

La novità è stata avvistata esclusivamente in Germania, da coloro che hanno aggiornato Android Auto alla versione 10.2. Ci aspettiamo comunque che nel breve arrivi anche dalle nostre parti.