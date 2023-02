Google Maps riceve il supporto all'Always on Display su Wear OS 3

Per chi utilizza uno smartwatch con Wear OS 3 è stata rilasciata una novità piuttosto importante. Difatti, l'app di Google Maps finalmente supporta l'Always on Display. Cosa significa questo? Semplice: anche con il polso abbassato, le indicazioni di navigazioni saranno visualizzabili sullo schermo. Tra l'altro, l'update ha introdotto anche una modifica all'interfaccia di navigazione : ora, infatti, sarà possibile utilizzare una visualizzazione più schematica. Per i "nostalgici", però, nessun problema: sarà consentito richiamare la mappa premendo la piccola icona nella parte inferiore della schermata.

E a proposito dell'aggiornamento, nonostante in queste settimane Google Maps per Wear OS si stia aggiornando alla versione 11.65, l'introduzione dell'Always on Display avverrà con un update lato server: in poche parole, quindi, queste novità si potranno avere anche con versioni precedenti dell'app per Wears OS 3. Inoltre, parlando di AOD, non si può non fare riferimento al fatto che, purtroppo, diverse applicazioni di Google ancora non riescono a ricevere il supporto a questa funzionalità.

Insomma, la speranza è che il colosso di Mountain View presto riesca a sanare questa criticità.