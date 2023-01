Google ha pubblicato manuali di riparazione per Pixel 7 e 7 Pro, ma solo in Francia

Nel dettaglio, questi manuali spiegano "come provare a risolvere i problemi che stai riscontrando con il tuo telefono e per ripararlo". Hanno lo scopo di fornire, quindi, istruzioni dettagliate su come "riparare un telefono Pixel danneggiato utilizzando parti originali; smonta il tuo telefono Pixel e rimontalo; rimuovere e sostituire le parti; prolunga la vita del tuo telefono e proteggi l'ambiente".

Lo scorso luglio Google pubblicò in Francia una guida dettagliata sulla riparazione di Pixel 6a . Ora, sempre nel Paese transalpino, la società ha diffuso i manuali di riparazione di Pixel 7 e 7 Pro. Tuttavia, questi documenti non sono raggiungibili dagli utenti degli altri Paesi : sono, dunque, limitati alla Francia.

Google, tra l'altro, prima di accedere alle guide, evidenzia che "Riparare il tuo dispositivo da solo potrebbe metterti a rischio per la tua sicurezza o danneggiare il tuo dispositivo. Raccomandiamo che solo riparatori professionisti indipendenti e utenti con esperienza tecnica adeguata riparino il proprio telefono da soli". I manuali risultano abbastanza dettagliati – quello per Pixel 7 è di 173 pagine mentre quello per il 7 Pro arriva a 197 – e includono diagrammi ed immagini riguardanti i processi di montaggio e smontaggio. Inoltre, una sezione è dedicata ai problemi comuni per i vari componenti.

Dall'inizio del 2021, la Francia ha richiesto ai produttori di smartpone, laptop e TV di fornire un indice di riparabilità. Si tratta di un punteggio fino a 10 che viene fornito dagli stessi produttori in base al grado di riparabilità dei propri dispositivi.