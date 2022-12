Google Lens arriva sulla versione web di Google per smartphone

Google Lens è uno dei servizio di BigG più interessanti: Lens permette infatti di "ricercare un'immagine sul web", permette di riconoscere gli oggetti o animali presenti in una foto (grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning) e anche di riconoscere testi o codici QR. Di Google Lens ne abbiamo parlato nel dettaglio in questo articolo.

Lens è disponibile per smartphone e web ormai da diversi anni, e l'obiettivo di Google è quello di renderlo sempre più importante per gli utenti: a novembre, l'azienda ha annunciato che l'icona di Lens sarebbe stata presente nella barra di ricerca nella versione web per desktop del sito Google, ma adesso questa novità si prepara ad arrivare anche su mobile.

Da poco infatti, Google ha aggiornato la versione per smartphone della sua home page e la barra di ricerca mostra dei nuovi pulsanti: su Android, è ora presente sia il pulsante per richiamare la ricerca vocale che quello per richiamare Lens (entrambi in una nuova colorazione che riprende il logo Google), mentre su iOS è ora presente solo il pulsante per Google Lens.