Google lavora al nuovo Chromecast con Google TV: cosa vorreste?

Abbiamo visto Google cambiare passo quando ha lanciato il primo Chromecast con Google TV , recentemente seguito dal modello più economico presentato come Chromecast con Google TV HD . Nelle ultime ore sono emersi online importanti dettagli per il prossimo modello che lancerà BigG.

Da tempo conosciamo il particolare interesse che Google ha per il mondo smart TV , dove attualmente offre sul mercato i suoi dispositivi Chromecast e la sua piattaforma software Google TV .

Attraverso il codice della più recente versione dell'app Google Home sono infatti trapelati importanti riferimenti ad un nuovo dispositivo della serie Chromecast. Il collegamento con serie Chromecast con Google TV è stato fatto perché il codice modello è coerente con quello associato ai due modelli precedenti di Chromecast con Google TV.

I riferimenti non permettono di derivare quali potrebbero essere le specifiche tecniche di questo dispositivo. Ma visto che l'ultimo modello lanciato consisteva in un leggero downgrade del primo in favore di un prezzo più appetibile, possiamo aspettarci che questo nuovo modello costituirà un scelta di gamma alta, con hardware migliorato rispetto ai due modelli che già conosciamo.

Sono diversi gli aspetti che Google potrebbe migliorare ascoltando gli utenti che stanno usando i primi due modelli. La prima criticità consiste nello storage interno risicato, il quale non permette di avere molte app installate.

Possiamo quindi sperare in un'estensione dello storage, di un aggiornamento del processore e nell'implementazione di una seconda porta USB Type-C nel dispositivo per supportare accessori connessi o supporti di memoria esterni. Al momento non abbiamo dettagli su quando arriverà questo nuovo Chromecast con Google TV, intanto fateci sapere cosa vi aspettate voi da questo nuovo modello.