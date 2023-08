Google lavora ad una funzione simil Apple Continuity per Android?

La nuova funzione quindi potrebbe consentire ai dispositivi Android di comunicare tra loro , una volta effettuato l'accesso allo stesso account Google , aprendo le porte a funzionalità come il "Call Switching" e l' "Internet Sharing". Il Call Switching consentirebbe agli utenti di passare da un dispositivo connesso all'altro durante le chiamate, mentre l'Internet Sharing (secondo Android Authority ) potrebbe essere un modo più semplice per configurare rapidamente un hotspot personale tra i dispositivi collegati. Come già noto lato Apple esiste già una funzione che consente agli utenti di effettuare e ricevere chiamate da Mac ed iPad registrati con lo stesso ID; questo a condizione che i dispositivi si trovino sulla stessa rete dell'iPhone del proprietario.

A giudicare dallo screenshot pubblicato nel post, il Call Switching sembrerebbe poter essere disponibile anche tra smartphone oltre che probabilmente su dispositivi come il recente Pixel Tablet. Questo conferirebbe sicuramente una marcia in più alla funzione di Google rispetto alla controparte Apple, in quanto quest'ultima non consente attualmente agli utenti di ricevere le telefonate da un altro iPhone. Comunque difficilmente sarà possibile avere certezze a riguardo almeno fino a quando Google non annuncerà ufficialmente l'aggiornamento, ma in tal caso sarebbe una vera svolta per gli utilizzatori di dispositivi secondari.

Secondo Rahman, una volta disponibile, per accedere al menu "Collega i tuoi dispositivi" bisognerà andare su: