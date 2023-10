Google lancia l'app Magnifier: una delle chicche di Android 14

L'app Magnifier di Google può essere intesa come una lente di ingradimento smart . Come vedete dagli screenshot in galleria , l'app offre la possibilità di ingrandire i testi e le immagini presenti all'interno dell'inquadratura dello smartphone.

Google ha appena tenuto il suo evento più importante dell'anno, almeno per quanto riguarda il panorama smartphone e dei dispositivi mobili in generale. Parliamo dell'evento in cui ha svelato i nuovi Pixel 8 , rilasciando anche la prima versione stabile di Android 14 .

La sua funzione è di particolare utilità quando le condizioni ambientali non permettono di avvicinarsi all'oggetto sul quale si intende leggere del testo. Per fare qualche esempio di utilizzo, l'app Magnifier è in grado di per ingrandire testi di piccole dimensioni, visualizzare i dettagli di oggetti o ingrandire testi distanti come segnali stradali o menu di ristoranti dietro un bancone di servizio.

Oltre a questo, l'app può applicare degli effetti visivi automatici per migliorare la visibilità di testi e immagini quando la luminosità ambientale è scarsa. Magnifier offre anche la possibilità di salvare foto e di effettuare ricerche di ciò che viene identificato nelle immagini tramite Google Lens.

Nonostante sia stata lanciata in concomitanza con Android 14, l'app Magnifier è disponibile per tutte le versioni di Android. Al momento però sembra un'esclusiva dei Pixel, visto che sul Play Store la sua compatibilità è assicurata per Pixel 5 e modelli successivi. Qui sotto trovate il pulsante per scaricarla.

